Dünyanın global anlamada oldukça etkin teknoloji devleri arasında yer alan Apple, ürettiği cihazlarla milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor.

Apple'ın en önemli marka yüzü olan iPhone'lar ilgili kullanıcıların en fazla merak ettiği konular arasında ise sahip oldukları iPhone cihazlarının garanti süresi geliyor. Peki iPhone'da garanti sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

iPHONE CİHAZLARDA GARANTİ SORGULAMA İŞLEMİ

iPhone cihazların garanti süresini sorgulamak için öncelikle, cihazın seri numarasını bilmeniz gerekiyor.

Bunun için Ayarlar'a girerek Genel seçeneğinde Hakkında kısmına girmeniz yeterli.

Cihazınızın seri numarasını öğrendikten sonra Apple'ın garanti durumu sayfasına tıklayın.

Burada istenen kısımda cihazınızn seri numarasını girin.

Açılan pencerede sahip olduğunuz iPhone cihazın garanti durumu ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

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