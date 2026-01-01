Üstün paylaşımında, "Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.