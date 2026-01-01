Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İptal edilen uçuş seferleri listesi! 1 Ocak 2026 Çarşamba Uçuş sefeleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi?

        İptal edilen uçak seferleri listesi: 1 Ocak THY ve AJet hangi uçuşlar iptal oldu?

        Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle 50, AJet ise 64 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Peki, "1 Ocak THY ve AJet hangi uçuşlar iptal oldu?" İşte 1 Ocak 2026 Çarşamba THY ve AJet iptal edilen uçak seferleri listesi...

        Giriş: 01.01.2026 - 02:55 Güncelleme: 01.01.2026 - 02:56
        1

        Yurt genelinde yaşanan soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hava yolu firmaları uçuşların iptal ettiğini duyurdu. Beklenen kötü hava koşulları nedeniyle THY ve AJet toplamda 114 uçuş seferinin iptal edildiğini açıkladı. Peki, "1 Ocak 2026 Çarşamba Uçuş sefeleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi?" İşte detaylar...

        2

        THY - AJET HANGİ UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

        Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 50, AJet ise 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

        3

        Üstün paylaşımında, "Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

        4

        AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz." açıklamasında bulundu.

