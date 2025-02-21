Açıklama geldi! 22-23 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, hava ulaşımında aksamalara yol açmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiği duyurulmuştu. Seferlerde iptaller peş peşe gündeme gelirken, yolcular mağduriyet yaşamamak adına güncel uçuş bilgilerini kontrol etmeye yönlendirildi. Peki, 22-23 Şubat hangi uçuş seferleri iptal edildi? İşte 22-23 Şubat tarihli iptal edilen uçuşlar listesi...
İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamaların ardından Türk Hava Yolları ve Pegasus, İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleşmesi planlanan bazı uçuşlarını iptal etmişti. 22-23 Şubat tarihlerinde şiddetli yağış ve buzlanma nedeniyle daha fazla seferin iptal edilebileceği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını güncel duyurulara göre yapmaları önerildi. İşte iptal edilen uçuşların listesi...
AJET İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe, 21 Şubat Cuma ve 22 Şubat Cumartesi 2025 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yapılmıştır. Değişiklik gerçekleştirilen seferlerimizin son durumunu Uçuş Durumu sayfasından kontrol edebilirsiniz.
Hava koşulları nedeniyle havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceğinden uçuşunuzdan en az 3 saat önce havalimanında bulunmanız, rahat ve sorunsuz bir seyahat için tavsiye edilmektedir.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ İPTALİ
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan %10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların %10’u iptal edilecek.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.
THY KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ
THY'nin sosyal medya hesabından paylaşılan duyuru şu şekilde:
"Değerli Yolcularımız, İstanbul’da 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Havalimanı (IST) kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda, uçuşu iptal edilen ve edilmeyen yolcularımız için ilave haklar tanımlanmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz."
PEGASUS DUYURDU
"Değerli misafirlerimiz, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM kararı ile uçuş iptalleri yapılmıştır." 21-22-23 Şubat tarihli iptal olan seferlerin son durumuna Pegasus Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.
İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
THY, Pegasus ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.