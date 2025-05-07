Irak Başbakanı Sudani Ankara'ya geliyor
Irak Başbakanı Muhammed Sudani yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.
Irak Başbakanı Muhammed Sudani Türkiye’ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Sudani'yi Beştepe’de kabul edecek. Sudani'nin Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.
BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK
Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ziyaret kapsamında, “Türkiye-Irak yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı” da düzenlenecek. İki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülüyor.
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