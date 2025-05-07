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        Haberler Gündem Politika Irak Başbakanı Sudani Ankara'ya geliyor | Son dakika haberleri

        Irak Başbakanı Sudani Ankara'ya geliyor

        Irak Başbakanı Muhammed Sudani yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.05.2025 - 18:17 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:17
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        Irak Başbakanı Sudani Ankara'ya geliyor
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        Irak Başbakanı Muhammed Sudani Türkiye’ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Sudani'yi Beştepe’de kabul edecek. Sudani'nin Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

        BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

        Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ziyaret kapsamında, “Türkiye-Irak yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı” da düzenlenecek. İki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülüyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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