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        Haberler Dünya Irak Başbakanı, Suriye'deki gelişmeleri Beşşar Esad ile telefonda görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Irak Başbakanı, Suriye'deki gelişmeleri Beşşar Esad ile telefonda görüştü

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüşerek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 00:39 Güncelleme: 01.12.2024 - 00:52
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        Irak Başbakanı, Esad ile telefonda görüştü
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        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüşerek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

        Sudani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Esad ile telefonda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştü.

        Bölgedeki durumla ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Sudani, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğine bağlı olduğunu söyledi.

        Sudani, iki ülke güvenliği ve istikrarının da bölgedeki güvenlik gelişmelerinden etkilenebildiğini kaydetti.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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