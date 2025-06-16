Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Irak'ın Erbil kentine İHA düştü | Dış Haberler

        Irak'ın Erbil kentine İHA düştü

        Irak'ın Erbil kentinde, ABD konsolosluk yerleşkesi yakınlarına düşen insansız hava aracı İHA'nın düşürülmesi sonucu patlama sesi meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 07:22 Güncelleme: 16.06.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbil'e İHA düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İHA’nın Erbil’in kuzeydoğusunda, yeni ABD konsolosluk yerleşkesine yakın bir noktaya düştüğü ve konsolosluğun hava savunma sistemi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

        AA'nın Erbil merkezli Rudaw internet sitesine dayandırdığı habere göre, yaşananların ardından bölgedeki güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

        Olayla ilgili yetkililer ve Erbil’deki ABD başkonsolosluğu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki diğer yerel basın organlarında, söz konusu olayın herhangi bir can kaybına yol açmadığı iddia edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Irak
        #Erbil
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü