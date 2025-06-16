Irak'ın Erbil kentine İHA düştü

İHA’nın Erbil’in kuzeydoğusunda, yeni ABD konsolosluk yerleşkesine yakın bir noktaya düştüğü ve konsolosluğun hava savunma sistemi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

AA'nın Erbil merkezli Rudaw internet sitesine dayandırdığı habere göre, yaşananların ardından bölgedeki güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

Olayla ilgili yetkililer ve Erbil’deki ABD başkonsolosluğu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki diğer yerel basın organlarında, söz konusu olayın herhangi bir can kaybına yol açmadığı iddia edildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.