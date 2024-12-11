Irak, Suriye rejim askerlerini mülteci olarak kabul etmeyecek

Esad rejiminin devrilmesinden hemen önce Irak’a sığınan Suriyeli askerler, sınır muhafızlarına silahlarını teslim ederek resmi izinlerle ülkeye giriş yaptı.

Sınır kapısında kurulan çadırlarda temel ihtiyaçları karşılanan askerler, daha sonra batıdaki Anbar vilayetinin Rütbe kasabasındaki bir askeri üsse nakledildi. Burada, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra güvenlikleri de sağlanıyor.

Irak hükümetinin tutumu Irak yetkilileri, bu askerlerin mülteci statüsüyle ülkede kalmalarına yönelik bir plan olmadığını net bir şekilde ifade ediyor. Askerlerin geçici olarak Irak topraklarında barındırıldığı ve Suriye’deki durumun istikrara kavuşmasıyla birlikte geri gönderilecekleri belirtildi. REKLAM Yetkililer, “Askerlerin güvenliği önceliğimizdir. Suriye’deki koşullar normale dönene kadar misafirimiz olacaklar” açıklamasını yaptı.

Bölgesel koordinasyon ve planlamalar Irak, Suriyeli askerlerin geri dönüşü için Suriye ile koordinasyon içerisinde hareket edeceğini vurguluyor. Yeni bir hükümetin kurulması ve askeri kurumların yeniden işler hale gelmesiyle birlikte askerlerin güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesi hedefleniyor. Bu süreçte, askerlerin barındırıldıkları bölgede gerekli tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Geri dönüş beklentisi Irak’ın bu kararı, Suriye’deki savaşın etkilerinin komşu ülkelere de yansıdığını bir kez daha ortaya koyuyor.