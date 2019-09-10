Salahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, yaptığı açıklamada, kentin kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda DEAŞ'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

AA'nın haberine göre; Cuburi, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını bildirdi.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Buna karşın, DEAŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.