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Irak'ta ortaya çıkan SAT-2 Türkiye'de görüldü! Bakan Kirişci'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Irak'ta ortaya çıkan, besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın Türkiye'de tespit edildiğini, 8 işletmede kordon-karantina dahil tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketliliği ülke genelinde durduruldu. Gelişmelerin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den de açıklama geldi. Şap hastalığına ilişkin kaygılanacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "SAT-2 serotipinin gereği aşılar üretildi, büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Böylelikle hastalık tamamıyla eradike edilmiş olacak" dedi.

Irak'ta ortaya çıkan SAT-2 şap hastalığı Türkiye'de görüldü! Bakan Kirişci'den açıklama - Son dakika haberi
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Irak'ta ortaya çıkan, besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın Türkiye'de tespit edildiğini, 8 işletmede kordon-karantina dahil tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Hayvan hareketliliği ülke genelinde durdurulurken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den de açıklama geldi.

DHA'nın haberine göre, Tarım ve Oarman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığa bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderildiği kaydedildi.

"TÜM PAŞDAŞLAR KONUYLA İLGİLİ UYARILMIŞTIR"

Açıklamada numunelere ilişkin şu ifadeler yer aldı: Enstitümüzce, bir numunenin, daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş ve ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlanmış, il müdürlüklerimizin yanı sıra tüm paydaşlar konuyla ilgili uyarılmıştır.

HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ 8 İŞLETMEDE KORDON VE KARANTİNA TEDBİRLERİ

Bakanlığımızca, hastalığın ülkemize sıçramasının engellenebilmesi için ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilerek, sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir. Halihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır."

"AŞI 8 MART TARİHİ İLE KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLMİŞTİR"

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (DSÖ) 8 Mart'ta gerekli bildirimde bulunulduğu kaydedilen açıklamada şöyle devem edildi:

"Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirler alınmış olup, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur.

GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINMAKTADIR

SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir."

BAKAN KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA

AA'nın haberine göre, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de söz konusu hastalıkla ilgili açıklama yaptı. Kirişçi, gazetecilere, Irak'ta hastalıkla ilgili belirtilerin ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu'nun (EuFMD) koordinasyon çalışması başlattığını söyledi.

"TÜRKİYE'DE HASTALIĞIN GÖRÜLEBİLECEĞİ YÖNÜNDE ENDİŞE OLUŞTU"

EuFMD'nin çalışması kapsamında Türkiye'de hastalığın görülebileceği yönünde endişe oluştuğunu ifade eden Kirişci, "Buradan hareketle Şap Enstitüsü gerekli incelemeleri başlatıyor. Yürüttüğümüz çalışmalarda SAT-2 serotipi hastalık olduğu, konu büyümeden gerekli tedbirleri almamız gerektiği hususunda Bakanlık olarak çalışmamız gündeme gelmiş oluyor" diye konuştu.

Bakan Kirişci, hastalığa karşı gerekli aşının hızla üretilmesinin önemine dikkati çekerek, "Aşı üretme çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Bu akşam itibarıyla da hastalığın eradike edilmesi adına bütün büyükbaş varlıklarımızda aşılama faaliyetlerinin yürütülmesi ve eradikasyon işlemleri için aşılar kullanılıyor olacak." şeklinde konuştu.

"ULUSLARASI ORGANİZASYONLARLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün birimleriyle sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 8 Mart'ta burası doğrudan bilgilendirildi. SAT-2 serotipinin gereği aşılar üretildi, büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Böylelikle hastalık tamamıyla eradike edilmiş olacak. Vatandaşlarımızı şu anda endişelendirecek, kaygılandıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Bakanlığımız her türlü çalışmayı sahada yürütüyor. Uluslararası organizasyonlarla da görüşmelerimiz sağlıklı şekilde devam ediyor."

Bakan Kirişci, hastalığın varlığı yönünde belirti elde edildikten sonra aşının geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Çünkü bu tür hastalıklarda uygun aşının üretilmesi gerekiyor. Bakanlığımızın bu anlamda ciddi kapasitesi, potansiyeli var. Sadece biz değil aynı zamanda özel sektörümüzün de. Bunu Kovid-19'da gördük. Onların altyapısından yararlanarak ihtiyaç duyulan aşılar süratle piyasaya dağıtılmış ve kullanılmış olacak" ifadelerini kullandı.

HAYVAN HAREKETLERİ DURDURULDU MU?

Bir basın mensubunun, "Hayvan hareketleri durduruldu mu?" sorusu üzerine Bakan Kirişci, "İster istemez hayvan hareketleriyle ilgili bu tür tedbirler şu anda caridir" yanıtını verdi.

Yeterli aşının üretimine başlandığını yineleyen Kirişci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Büyükbaş hayvanlarımızın tamamı bu aşıyla aşılanmak durumdadır. Aşılama çalışmalarının kendi hızına da bağlı. Gerek Bakanlığımız gerek özel veterinerlik hizmetleri veren arkadaşlarımızın çabalarıyla aşılama işlemleri en kısa sürede tamamlanacak. Hastalık tespit edildikten sonra tekrar söylüyorum, önemli olan aşının geliştirilmesiydi. Aşı süratle geliştirildi ve yeterli aşı şu anda üretilmeye başlandı. Aşıların dağıtımı ve uygulanması önemliydi, o da bu akşam itibarıyla başlamış ve yarından itibaren de hızla sürdürülüyor olacak."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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