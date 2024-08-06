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        Haberler Dünya Ortadoğu Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı | Dış Haberler

        Irak'ta terör örgütü PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

        Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 03:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 03:15
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        Irak'ta PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı
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        Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin aldığı karar yerel basına basına sızdı. Buna göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.

        AA'nın haberine göre; kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

        Irak hükümeti, 23 Temmuz tarihinde devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı vermişti.

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