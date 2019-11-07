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Irak'ta yine kan aktı: 4 ölü

HABERTURK.COM / DHA

Irak'ta artan işsizlik ve yolsuzluk vakalarını protesto için geçen aydan bu yana devam eden protesto gösterilerinde 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Artan can kayıplarına Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden tepki geldi.

ırak protestolar

Irak’ta devan eden hükümet karşıtı gösterilerde aralarında bir doktorun da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Bağdat'ın merkezinde toplanan göstericilere güvenlik güçlerinin sık sık gerçek mermilerle ateş açtığı belirtiliyor.

Protestocular, Cumhuriyet Köprüsü’nde ve Tahrir Meydanı’nda güvenlik güçleri ile çatışmaları önlemek için ‘kontrol noktası’ oluşturdu.

Tahrir Meydanı’ndaki kontrol noktası protestocuların ‘karargâhı’ haline gelen ‘Türk Restoranı’ olarak bilinen binada kuruldu.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak’ta devam eden protestolarda yüzlerce kişinin ölmesi ve binlerce kişinin de yaralanmasına dair endişelerini dile getirerek, taraflara şiddetten uzak durma çağrısında bulundu. Guterres, hükümet ve protestocular arasında diyalog çağrısını da yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, Irak'taki gösterilerde aşırı güç kullanılmasına tepki gösterdi.

Mogherini tarafından AB üyesi 28 ülke adına yapılan yazılı açıklamada, Irak halkının, sorunlarını dile getirmek için meşru toplanma hakkını yerine getirdiği belirtilerek, bu hakka Irak Anayasası uyarınca saygı duyulması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, sürekli yinelenen itidal çağrılarına rağmen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı vurgulanarak, "Irak'ta göstericilere karşı aşırı güç kullanılması çok üzücü. Silahlı kuvvetlerin göstericilere yönelik saldırıları, barışçıl toplanma ve meşru taleplerini ifade etme haklarına zarar veriyor" ifadeleri kullanıldı.

ÜLKEYE MAALİYETİ 6 MİLYAR DOLAR

Hükümet karşıtı protestocular son olarak, Basra'nın Um Kasr bölgesindeki limana giden yolları kapatmış ve limandaki faaliyetler sekteye uğramıştı. Nasiriye kentindeki petrol rafinerisinde de protestolar nedeniyle faaliyetlere ara verilmişti.

Yetkililer protestolar nedeniyle liman ve petrol rafinerisinde faaliyetlerin sekteye uğramasının ülkeye maliyetinin 6 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Irak’ta 1 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan Erbain törenleri nedeniyle ara verilen gösteriler 25 Ekim’de tekrar başlamıştı. Şu ana kadar protestolar kapsamında yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı.

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