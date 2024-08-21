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        Haberler Gündem Güvenlik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:12
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        8 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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        #MSB
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