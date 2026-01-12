İran: Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekayi, ülkesinin hiçbir zaman müzakereleri terk eden taraf olmadığını belirterek, "Biz her zaman karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülen müzakere ilkelerine bağlı olduk. Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık. Ne zaman ihtiyaç olsa mesajlar bu yolla iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

İran'daki şiddet olaylarında ABD ve İsrail'in rolü olduğuna dair açık kanıtlar bulunduğuna dikkati çeken Bekayi, "Bunları basın yayın organlarında da görüyorsunuz. ABD'nin müdahaleci tutumu ile Siyonist İsrail'in temel hedefi İran'da karışıklık çıkararak güvensiz bir ortam oluşturmaktı." diye konuştu.

Bekayi, askeri olarak geçmiş döneme nazaran daha hazırlıklı olduklarını ve her zaman "gözlerinin açık olması gereken bir coğrafyada" yer aldıklarını söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, bir ülkenin devlet başkanının kaçırılmasının hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.