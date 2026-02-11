İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Devlet televizyonuna göre Pezeşkiyan, İran devriminin 47'inci yıl dönümü münasebetiyle Tahran'daki Azadi Meydanı'nda halka hitap etti.

ABD'yle müzakerelerine değinen Pezeşkiyan, "Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a, ve Mısır'a İran konusunda hassasiyet gösterip sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba göstermeleri, İsrail ve ABD'nin kötü niyetli planlarını hayata geçirmemeleri noktasındaki gayretleri için tüm ülkelere teşekkür ediyorum" dedi.

Ülkesinin nükleer silah üretme peşinde olmadığını ve bunu doğrulamak için her şeye hazır olduklarını dile getiren Pezeşkiyan, "ABD ve Avrupa tarafından yapılan açıklamalar güvensizlik duvarı oluşturuyor. Müzakereler bu nedenle sonuca varmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PEZEŞKİYAN HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ

Bir süre örce meydana gelen gösteriler ve şiddet olaylarına değinen Pezeşkiyan mevcut aksaklıklar nedeniyle halktan özür diledi.

İran Cumhurbaşkanı, "8 ve 9 Ocak günlerinde yaşananlar, ülke için büyük üzüntü yarattı. Halkın sesini dinlemeye hazırız. Hükümet olarak tüm gücümüzle çalışıyor, bütün sorunları kararlılıkla çözmeye gayret ediyoruz." dedi.