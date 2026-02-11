Canlı
        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle müzakerelerde Türkiye'nin yapıcı rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:08 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:08
        Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Devlet televizyonuna göre Pezeşkiyan, İran devriminin 47'inci yıl dönümü münasebetiyle Tahran'daki Azadi Meydanı'nda halka hitap etti.

        ABD'yle müzakerelerine değinen Pezeşkiyan, "Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a, ve Mısır'a İran konusunda hassasiyet gösterip sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba göstermeleri, İsrail ve ABD'nin kötü niyetli planlarını hayata geçirmemeleri noktasındaki gayretleri için tüm ülkelere teşekkür ediyorum" dedi.

        Ülkesinin nükleer silah üretme peşinde olmadığını ve bunu doğrulamak için her şeye hazır olduklarını dile getiren Pezeşkiyan, "ABD ve Avrupa tarafından yapılan açıklamalar güvensizlik duvarı oluşturuyor. Müzakereler bu nedenle sonuca varmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        PEZEŞKİYAN HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ

        Bir süre örce meydana gelen gösteriler ve şiddet olaylarına değinen Pezeşkiyan mevcut aksaklıklar nedeniyle halktan özür diledi.

        İran Cumhurbaşkanı, "8 ve 9 Ocak günlerinde yaşananlar, ülke için büyük üzüntü yarattı. Halkın sesini dinlemeye hazırız. Hükümet olarak tüm gücümüzle çalışıyor, bütün sorunları kararlılıkla çözmeye gayret ediyoruz." dedi.

        İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

        İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

        Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

        Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

        İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 984 olduğunu paylaşmıştı.

