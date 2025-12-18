Habertürk
        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Onların İsrail füzeleri bizden daha güçlüydü" | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Onların İsrail füzeleri bizden daha güçlüydü"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine atıf yaparak, "Onların (İsrail) füzeleri bizden daha hassas, daha fazla ve daha güçlüydü ancak halkımız düşmanı umutsuzluğa sürükledi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:37 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:37
        İran: İsrail'in füzeleri bizimkilerden daha güçlüydü
        İran resmi ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, Güney Horasan’da katıldığı “Eğitimde Adaleti Geliştirme Hareketi” toplantısında konuştu.

        Pezeşkiyan, İran halkının İsrail ile çatışma sürecinde kararlı bir duruş sergilediğine vurgu yaparak, “Düşman ülkemizi bölmek için hazırlıklıydı ancak halkın gücü bozguna uğramalarına neden oldu.” ifadelerini kullandı.

        Halk ile dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

        "Eğer halka yardım etme hassasiyeti ile hareket eder ve mevcut koşullarda değişim yaratmak istersek, bunun yolunu mutlaka buluruz. Ancak Meclisin kararını ve hükümetin adım atmasını beklersek, hiçbir yere varamayız."

        ⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

        İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

        İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

