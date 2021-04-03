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İran'dan korkutan açıklama: "4. Dalga!"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki 2 eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgasının başladığını belirterek halkı uyardı. Tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu

HIZLA YAYILIYOR! Son dakika: İran'dan korkutan açıklama: koronavirüste 4.dalga
İran'dan korkutan açıklama: "4. Dalga!"
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AA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YENİ VARYANTLAR DAHA TEHLİKELİ"

AA'da yer alan habere göre İran'ın 2 eyaletinde salgının 4. dalgasının başladığını söyleyen ve halkın sağlık protokollerine riayet etmemesi halinde bunun diğer eyaletlere de yayılabileceği uyarısında bulunan Ruhani, "Nevruz Bayramı için yapılan alışverişler ve yapılan seyahatler bizi sorunlarla karşı karşıya bırakabilir.

Virüs mutasyona uğradı; İngiliz, Brezilya ve Afrika varyantları ortaya çıktı. Bunlar daha tehlikelidir" dedi.

"BAZI EYALETLERDE TOPLU İBARET YASAK"

Ruhani, "kırmızı" ve "turuncu" olarak belirlenen yüksek riskli eyaletlerde toplu dini ibadetlerin, etkinliklerin yasak olduğunu ancak "sarı" ve "mavi" yerlerde sağlık kurallarına bağlı kalmak şartıyla bunlara izin verilebileceğini aktardı.

İLAM VE ELBURZ EYALETLERİNDE VAKA ARTIŞI

İran Cumhurbaşkanı Kovid-19'un 4. dalgasının yaşandığı eyaletlerin ismini vermezken yerel medyada çıkan haberlerde bunların Irak sınırındaki İlam ve Tahran'a yakın Elburz eyaletleri olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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