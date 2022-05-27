İran'da hükümet karşıtı protestolar büyüyor 0:00 / 0:00

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İran, 10 katlı konut ve ticari binanın çökmesi sonucu en az 24 kişinin ölmesi ve 50 kişinin enkaz altında kalmasıyla sarsıldı. Olayın ardından vatandaşlar protesto için sokaklara çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan videolara göre, göstericiler perşembe günü geç saatlerde Abadan kapısına baskın yaparken "Hameney'e ölüm" sloganları atarak dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e öfkelerini dile getirdiler.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Pazartesi günü 10 katlı konut ve ticari binanın çökmesini araştıran yetkililer, Abadan'ın mevcut ve geçmiş belediye başkanlarını ve belediye çalışanları ile proje denetçileri de dahil olmak üzere dokuz kişiyi gözaltına aldı.

Abadan Valisi İhsan Abbaspur yaralıların sayısının 37 olduğunu, bunlardan 34'ünün tedavilerinin tamamlanarak hastaneden taburcu edildiklerini söyledi.

İNŞAATIN SAHİBİ ÖLDÜ

Sosyal medya paylaşımları ve yerel haber ajanslarına göre, güvenlik uyarılarının dikkate alınmadığı yönündeki suçlamalar üzerine kalabalıklar, Abadan'da çöken binanın sahibine ait bir dükkanı da ateşe verdi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Kuzistan bölgesi başsavcısı yapılan DNA testleri ile binanın sahibi ve inşaatın da müteahhiti Hüseyin Abdülbaki'nin de enkaz altında ölenler arasında olduğunun doğrulandığını söyledi.

Güneybatı İran'da petrol üreten Huzistan eyaletinin yanı sıra İran'ın orta kesimindeki Shahin Shahr ve güneydeki Şiraz kentinde ve yakınlardaki birkaç bölgede dayanışma yürüyüşleri düzenlendi.

"MOLLALAR GİTMELİ"

Sosyal medyada yayınlanan bir videoya göre, yakınlardaki Khorramshahr'da kalabalıklar "Toplar, tanklar işe yaramaz, mollalar gitmeli" diye slogan attı.

Yarı resmi haber ajansı Tasnim'in bildirdiğine göre, Birinci Başkan Yardımcısı Mohammad Mokhber, bina felaketinin sorumluluğunun "daha fazla para kazanmak için insanların hayatlarıyla oynayan ve affedilmeyip başkalarına ders vermek için uğraşanlarda" olduğunu söyledi.

Mokhber, sahayı ziyaret ettikten sonra devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Müteahhit, inşaatçı ve denetim organları arasında yaygın bir yolsuzluk olduğuna ve uyarıların dikkate alınmadığına inanıyorum" dedi.

Eyalet acil durum hizmetleri sözcüsü, yaklaşık 50 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini söyledi.

İran Kızılayı son tweetlerinden birinde çevre şehirlerden gelenlerle birlikte 23 ekip ve 137 kurtarma görevlisinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Çalışmalarda, 10'dan fazla ambulans ve özel koku alan köpekler de kullanılıyor. Kızılay, bulunamayan kişilerin aileleriyle de teması sürdürecek ekipler oluşturulduğunu bildirdi.

Gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili daha önceki protestolarda olduğu gibi, bölge sakinleri, mitingler düzenlemek ve videoları yaymak için sosyal medyanın kullanımını durdurmaya yönelik bariz bir girişim olduğunu; internet servislerinin kesintiye uğradığını belirtiyor. Yetkililer ise internet erişiminin engellenmesini reddediyor.