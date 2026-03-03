İran'da rejim değiştirme hamlesi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonuyla birlikte İran’da rejim değişikliği olur mu? Rejime karşı halk isyanı başlar mı? soruları da sorulmaya başlandı. Özellikle dini lider Ayetullah Hamaney’in öldürülmesinin ardından rejim değişikliğinin gerçekleşebileceği yorumları yapılmaya başlandı. İran’da sadece yönetimin ve yöneticilerin değiştiğini, rejimin değişmesinin kolay olmadığını belirterek; geçmişte ülkede yaşananlara, ülkenin kapasitesine ve saha bilgilerine bakmakta fayda var.

İran’da rejime karşı son 25 yılda ciddi kitlesel protestolar yaşandı:

- 1999 Öğrenci Protestoları

- 2009 Yeşil Hareket (Green Movement) – Seçimlere hile karıştığı iddiası sonrası milyonlarca kişi sokaktaydı.

- 2017-2018 Ekonomik Protestolar

- 2019 Benzin Zammı Olayları – Güvenlik güçleri göstericilere sert müdahale etti

- 2022 Mahsa Amini Protestoları – Ahlak polisinin müdahalesi sonrasında ülke çapında rejim karşıtı dalga oluştu.

- Özellikle 2022 süreci, sistem karşıtı söylemin geniş kitlelere yayıldığını gösterdi. Ancak tüm bu gösteri dalgaları, devlet güvenlik kuvvetleri tarafından bastırıldı.

REJİMİN BASKIYA DAYANMA KAPASİTESİ

İran’da klasik Ordu dışında çok güçlü bir yapı var:

- İran Devrim Muhafızları (IRGC)

- Besiç Milisleri

- İstihbarat Ağı ve Yargı Mekanizması, İran’ın sadece askeri değil, ekonomik ve siyasi olarak sisteminin merkezinde. Bu yapı, rejimin ani çöküşünü zorlaştırıyor. Kurulan bu yapıya rağmen İran uzun zamandır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya.

Yüksek enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliğinin olduğu ülkede genç nüfusun oranı yüksek. Ağırlıklı olarak şehirleşmiş bir toplum olan İran’da ekonomik krizler, idarede yozlaşma ve yolsuzluk, dışarıdan müdahale ve ağır yaptırımlar sonrası halk oldukça huzursuz. İran’ın homojen bir yapısı da yok. Tahran, İsfahan, Şiraz gibi büyük şehirler daha çok seküler ve reformist eğilimli insanlardan oluşuyor. Kırsal ve daha muhafazakar bölgelerde rejime destek daha fazla.

REKLAM

Ülke genelinde eş zamanlı bir kalkışma veya devrim hareketi zor ancak bölgesel ayaklanmalarla bu tetiklenebilir. İran’da rejimin devrilmesi dış müdahale olmadan sadece ekonomik ve sosyal krizle pek mümkün görünmüyor. İran’ın güvenlik aygıtı hala çok güçlü ve organize.