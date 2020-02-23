AA

İran'da 11.Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci sona erdi. Seçimler kapsamında ülkedeki 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullandı.

AA'nın haberine göre, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, seçim sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 24 milyon 512 bin kişinin oy kullandığını ve katılımın yüzde 42,57 olduğunu ifade etti.

Vetolar nedeniyle reformistlerin büyük bir bölümü seçimlerde aday gösterilememiş ve reformist seçmen de seçimi boykot etmişti.

Ülkede çarşamba günü görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs vakalarının da seçimlere katılımı etkilediği belirtiliyor.

İran'da 26 Şubat 2016'da yapılan 10. Dönem Meclis Seçimlerinde 33 milyon 956 bin kişi oy kullanmış ve katılım yüzde 61,83 olmuştu.

"VİRÜS BAHANESİYLE SEÇMENLERİN OY KULLANMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Öte yandan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı medya kuruluşlarını korona virüsü salgınıyla ilgili haberler yaparak halkın oy kullanmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

İHA'nın haberine göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cuma günü gerçekleştirilen meclis seçimlerine ilişkin bugün yaptığı açıklamada yabancı basını suçladı. Hamaney, "Bu kara propagandalar birkaç ay önce başlatıldı. Seçim yaklaşırken daha da arttı. Düşman medyalar son 2 gün içinde hastalık ve virüs bahanesiyle insanların oy kullanmasını engellemek için en ufak bir fırsatı bile kaçırmadı" dedi.

"Düşmanlarımız, İran halkı tarafından yapılan herhangi bir seçime bile karşılar" şeklinde konuşan Hamaney, seçimlere katılımdan dolayı İran halkına teşekkür etti.

İran’da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün yaşanmasının ardından 2 gün sonra 21 Şubat'ta meclis seçimleri düzenlendi. Çarşamba gününden bu yana salgında ölenlerin sayısı 8’e yükselirken, 14 eyalette ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Başkent Tahran’da belediye, tedbir amaçlı metro istasyonlarındaki çeşme ve büfelerin kapatılması talimatını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),yeni tip korona virüs COVID-19'un İran'da yayılma hızı ve virüsün İran’dan diğer ülkelere sıçramasından endişe edildiğini açıklamıştı.

