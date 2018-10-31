İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, Danimarka Polis İstihbarat Kurumu'nun iddialarına cevap verdi.

Kasımi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İddiaları kesinlikle reddediyoruz. Bu, tanıdık düşmanların, İran ile AB ülkeleri arasındaki iyi ve gelişmekte olan ilişkilerini şimdiki özel ve ciddi şartlarda bozmaya yönelik hile ve komplosudur."

Danimarka Polis İstihbarat Kurumu, İran istihbaratının, Danimarka'daki ASMLA üyelerine suikast planladığını ve bu kapsamda yürütülen operasyonda İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin 21 Ekim'de İsveç'in Göteborg kentinde tutuklandığını duyurmuştu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de İran'ın Danimarka'da suikast planlamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ülkesinin Tahran Büyükelçisi'nin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığını açıklamıştı.

Samuelsen, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Danimarka’ya destek veren açıklamalar yaptığını hatırlatarak, AB nezdinde de Danimarka'nın İran'a yaptırımlar uygulaması için arayış içinde olacaklarını ifade etmişti.

Danimarka, İran'ın Kopenhag Büyükelçisi'ni de dün Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak izahat istemişti.

İran, terör örgütü olarak gördüğü ASMLA'nın Danimarka liderini öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Danimarka’da 28 Eylül 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, "bazı kişileri öldürmeye çalıştığı" iddia edilen, İran istihbaratına mensup bir kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül'de, 25 kişinin hayatını kaybettiği askere törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

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