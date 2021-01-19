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İran'dan Umman Denizi'nde yeni tatbikat!

İran'ın güneydoğusundaki Mekran sahilinde düzenlenen tatbikata; hava indirme, özel kuvvetler ve acil müdahale ekiplerinden oluşan askeri birlikler katıldı.

İran'dan Umman Denizi'nde yeni tatbikat!
AA

İran Ordusu, ülkenin güneydoğusunda yer alan Umman Denizi kıyısındaki Mekran sahilinde askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonuna göre, Mekran sahilinde düzenlenen tatbikata; hava indirme, özel kuvvetler ve acil müdahale ekiplerinden oluşan askeri birlikler katıldı.

Tatbikatta Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keyumers Haydari ile birlikte diğer üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Haydari, Umman Denizi kıyısında düzenlenen tatbikatın temel hedefinin Kara Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin hareket kabiliyeti ve hücum gücünü değerlendirmek olduğunu söyledi.

İran, ABD ve İsrail ile gerginliğin yüksek olduğu son günlerde art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce insansız hava aracıyla (İHA) saldırı tatbikatı düzenlenmişti.

İran ordusu, 13 Ocak'ta Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede donanmaya bağlı savaş gemileri, denizaltılar ve füzelerle manevralar gerçekleştirmişti.

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Ocak'ta ülkenin orta bölgesindeki Kevir Çölü’nde füze ve İHA'larla geniş çaplı tatbikat yapmıştı. Tatbikatta uzun menzilli balistik füzeler test edilmişti.

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