İran Devrim Muhafızları'nda görevli bir albay Tahran’da vurularak öldürüldü

İran Devrim Muhafızları'nda görevli Albay Sayad Hüdayi, başkent Tahran'da bir suikast sonucunda vurularak öldürüldü.

Albayın motosiketli iki kişi tarafından, evinin önünde arabasının içindeyken beş el ateş edilerek öldürüldüğü bildirildi.

Pazar günkü saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi. Silahlı kişileri ise yakalama çalışmaları sürüyor.

BBC'nin Orta Doğu Editörü Sebastian Usher, suikastın 2020 yılında İran'ın önde gelen nükleer bilim insanlarından Muhsin Fahrizade'nin öldürüldüğü saldırıdan bu yana en büyük güvenlik ihlali olduğunu söyledi.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, albayın emniyet kemeri takılı bir halde, arabasında kanlar içerisinde olduğu görülüyor.

Albay Hüdai, yurt dışında operasyonlar yürüten Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nde kıdemli bir komutandı. ABD, söz konusu birliği terör örgütlerini desteklemekle suçluyor ve Orta Doğu'daki saldırılardan sorumlu tutuyor.

Albay Sayad Hüdayi

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Katibzade, Albay Hüdai'nin ABD ve müttefiklerine atıfta bulunarak İran'ın "baş düşmanları" olan "terörist ajanlar" tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Katibzade, "terörle mücadele ettiğini iddia eden diğer ülkelerin de bu durum karşısında sessiz kaldığını ve desteklediğini" sözlerine ekledi.

Öncesinde de İranlı yetkililer İsrail'i bu tür yüksek profilli suikastların arkasında olmakla suçlamıştı.

Suikast haberleriyle birlikte, İran'ın devlet haber ajansı, Devrim Muhafızları'nın İsrailli bir ajan ağını ortaya çıkardığını ve ajanları da tutukladığını bildirdi. İsrail'den bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kudüs Gücü'nün bir numaralı komutanı Kasım Süleymani de Ocak 2020'de bir ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

Aynı yıl nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade de Tahran'da vurularak öldürülmüştü. Fahrizade, İran'ın nükleer programında çok önemli bir rol oynamıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=-zb42nKMCnY&feature=emb_title