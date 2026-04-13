İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’ın savaşın sona ermesi için iyi niyetle ABD ile müzakerelere girdiğini savunan Erakçi, "İslamabad mutabakatına birkaç adım kala aşırı iddialı, sürekli değişen hedefler ve abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Erakçi ayrıca, "Görünüşe göre hiç ders alınmamış. İyi niyet iyi niyeti doğurur, düşmanlık düşmanlık getirir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'YE MESAJ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, Washington’un tutum değiştirmesi halinde anlaşma zemininin oluşabileceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, "ABD hükümeti totaliter tutumundan vazgeçip İran halkının haklarına saygı gösterirse, bir anlaşmaya varmanın yolları mutlaka bulunacaktır. Müzakere ekibinin üyelerine, özellikle de sevgili kardeşim Dr. Qalibaf’a başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.