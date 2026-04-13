Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Mutabakata birkaç adım kalmıştı | Dış Haberler

        İran: İslamabad mutabakatına birkaç adım kala abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin, "İslamabad mutabakatına birkaç adım kala aşırı iddialı, sürekli değişen hedefler ve abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 02:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erakçi: Mutabakata birkaç adım kalmıştı

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İran’ın savaşın sona ermesi için iyi niyetle ABD ile müzakerelere girdiğini savunan Erakçi, "İslamabad mutabakatına birkaç adım kala aşırı iddialı, sürekli değişen hedefler ve abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

        Erakçi ayrıca, "Görünüşe göre hiç ders alınmamış. İyi niyet iyi niyeti doğurur, düşmanlık düşmanlık getirir." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'YE MESAJ

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, Washington’un tutum değiştirmesi halinde anlaşma zemininin oluşabileceğini ifade etti.

        Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, "ABD hükümeti totaliter tutumundan vazgeçip İran halkının haklarına saygı gösterirse, bir anlaşmaya varmanın yolları mutlaka bulunacaktır. Müzakere ekibinin üyelerine, özellikle de sevgili kardeşim Dr. Qalibaf’a başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
