İran Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e ziyaret

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi, çeşitli ülkelerle diplomatik istişarelerin devamı kapsamında bugün Çin'in başkenti Pekin'e gidecek.

Erakçi'nin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geleceği ve iki bakanın Tahran-Pekin arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

