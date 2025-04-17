İran Dışişleri Bakanı Yardımcısından ABD ile müzakerelere dair açıklama

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, katıldığı TV programında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta başlayan nükleer müzakerelerine değinen Garibabadi, ABD'nin ilk görüşmedeki tutumunu sürdürmesi durumunda anlaşmaya varmanın çok zaman almayacağını dile getirirken, tutumun değişmesi durumunda müzakere sürecinin karmaşık bir hâl alacağını belirtti.

Garibabadi, "ABD müzakereler konusunda ciddiyse, gerçekçi taleplerde bulunmalı." derken, İran'ın nükleer programının sona erdirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Garibabadi, İran'ın nükleer programının silaha dönüşmesine ilişkin endişenin müzakerelerde ele alınabileceğini bildirdi.

Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) süreçteki konumuna da değindi.

UAEA'nın sürece katılmasının henüz erken olduğunu düşünen Bakan Yardımcısı, anlaşmaya varıldıktan sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının da sürece dâhil olacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken başkent Tahran'ı ziyaret eden UAEA Başkanı Grossi, Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Grossi ile UAEA'nın İran'la teknik işbirliği ve etkileşimlerinin son durumu ve ilerlemesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

UAEA'nın "bazı tarafların haksız baskılarından etkilenmeden, görev ve sorumlulukları çerçevesinde mesleki ve teknik rolünü oynamasının gerekliliğini" Grossi'ye ileten Erakçi, Ajansın İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditler konusunda net ve şeffaf bir tutum benimsemesini istedi.

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Erakçi, Grossi'ye İran ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakereler hakkında bilgi verdi.

UAEA Başkanı Grossi ise İran ile Ajans arasındaki etkileşim ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine işaret etti ve mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmak için uygun bir atmosfer oluşturmak amacıyla diğer taraflarla istişarenin önemini vurguladı.