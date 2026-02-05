Habertürk
        İran: Füze programı müzakereye kapalı

        İran: Füze programı müzakereye kapalı

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programının müzakereye kapalı olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:42 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:42
        İran: Füze programı müzakereye kapalı
        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

        Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.

        Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

