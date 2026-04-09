İran: Görüşme, ateşkes taahhütlerine bağlı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bekayi, ABD ile varılan geçici ateşkes konusunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “şiddetle” kınayarak, “Bugün, İran ve Lübnan halkları arasındaki dayanışma ve empati, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyüktür.” ifadelerini kullandı.

ABD ile varılan geçici ateşkesin Lübnan’la ilişkisi konusuna değinen Bekayi, “Lübnan'daki savaşın sona ermesi, Pakistan tarafından önerilen ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır ve Pakistan Başbakanı’nın (Şahbaz Şerif) da açıkça belirttiği gibi, ABD, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı durdurma taahhüdü vermiştir ve bu taahhüde aykırı herhangi bir eylem veya tutum, ABD’nin taahhüdüne uymaması anlamına gelecektir.” dedi.

Bekayi, ABD ile savaşın tamamen sona erdirilmesiyle ilgili müzakerelerin yeri ve zamanı hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta, “Pakistan hükümeti, her iki tarafa da İslamabad'a gitmeleri ve görüşme yapmaları için davet gönderdi. Davet gözden geçiriliyor ve planlanıyor.” ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmeler, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlıdır.”

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran’a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.