Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Görüşme, ateşkes taahhütlerine bağlı | Dış Haberler

        İran: Görüşme, ateşkes taahhütlerine bağlı

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bekayi, ABD ile varılan geçici ateşkes konusunda gazetecilere açıklamada bulundu.

        Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “şiddetle” kınayarak, “Bugün, İran ve Lübnan halkları arasındaki dayanışma ve empati, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyüktür.” ifadelerini kullandı.

        ABD ile varılan geçici ateşkesin Lübnan’la ilişkisi konusuna değinen Bekayi, “Lübnan'daki savaşın sona ermesi, Pakistan tarafından önerilen ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır ve Pakistan Başbakanı’nın (Şahbaz Şerif) da açıkça belirttiği gibi, ABD, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı durdurma taahhüdü vermiştir ve bu taahhüde aykırı herhangi bir eylem veya tutum, ABD’nin taahhüdüne uymaması anlamına gelecektir.” dedi.

        REKLAM

        Bekayi, ABD ile savaşın tamamen sona erdirilmesiyle ilgili müzakerelerin yeri ve zamanı hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta, “Pakistan hükümeti, her iki tarafa da İslamabad'a gitmeleri ve görüşme yapmaları için davet gönderdi. Davet gözden geçiriliyor ve planlanıyor.” ifadesini kullandı.

        İranlı Sözcü konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmeler, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlıdır.”

        ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

        ABD ve İsrail'in İran’a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

        Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

        "İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        REKLAM

        Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

        Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki genç kızın tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan kızlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?