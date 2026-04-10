İran heyeti İslamabad'da

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki İran heyetini taşıyan uçak, ABD ile müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a indi.

İran heyetinin yarın, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık edeceği ABD heyeti ile görüşmesi bekleniyor.

ABD ile İran, geçtiğimiz günlerde 2 haftalık bir ateşkes anlaşmasına varmıştı.

KALİBAF'IN AÇIKLAMASI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yarın Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelerin başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulması ve İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Kalibaf, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile yarın İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere katılım şartlarını açıkladı.

Taraflar arasında görüşmelerin başlatılması için karşılıklı olarak kararlaştırılan iki şartın henüz yerine getirilmediğini belirten Kalibaf, "Müzakerelerin başlamasından önce Lübnan'da ateşkes ve İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması. Bu iki konu, müzakereler başlamadan önce yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir