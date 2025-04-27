İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
İran'ın Bender Abbas Limanı'nda dün yaşanan şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Patlama sonucu 750 kişinin yaralandığı bildirildi
İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğlen saatlerinde yaşanan şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı yükseldi.
Patlama sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 750 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini söyledi.
Patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın büyük hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı bilgileri yer aldı.
İran ile ABD'nin üçüncü tur müzakere görüşmeleri için Umman'da bir araya geldiği sırada yaşanan patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının halen sürdüğü belirtildi.
Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Ancak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "güvenlik servislerimiz, geçmişte yaşanan sabotaj ve suikast operasyonları göz önüne alındığında yüksek alarmda" ifadelerini kullandı.
İran kargoları için önemli bir nokta
Şehid Recai Limanı daha önce de hedef olmuştu. İsrail'den şüphenilen 2020 tarihli siber saldırıda liman hedef alındı. İsrailli yetkililer Cumartesi günkü patlamayla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.