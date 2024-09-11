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        Haberler Dünya İran: İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni yaptırımlarına orantılı karşılık vereceğiz | Dış Haberler

        İran: İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni yaptırımlarına orantılı karşılık vereceğiz

        İran, Rusya'ya füze gönderdiği iddiasıyla İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, ülkenin sivil havacılık sektörüne yaptırım kararını kınayarak söz konusu ülkelere "orantılı" şekilde karşılık vereceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 01:42 Güncelleme: 11.09.2024 - 01:42
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        Yeni yaptırımlara 'orantılı' karşılık
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesine yönelik yeni yaptırımlara tepki gösterdi.

        Ülkesinin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere füze gönderdiği iddialarının "yalan" ve "asılsız" olduğunu savunan Kenani, buna karşılık İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD ile birlikte Gazze'de soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'in "ana silah kaynağı" olduğunu söyledi.

        Kenani, "Bu 3 Avrupa ülkesi, Gazze'de Filistin halkına yönelik kitlesel katliam ve soykırımın ortaklarıdır. Onların bu yanlış politikalarının hesabını vermeleri gerekiyor." dedi.

        İran'ın Rusya'ya füze gönderdiği iddiası üzerine İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından ulusal hava yolu şirketi Iran Air'e yaptırım kararı alınmasını kınadıklarını belirten Kenani, "3 Avrupa ülkesinin bu eylemi, Batı'nın düşmanca politikasının ve İran halkına karşı uyguladıkları ekonomik terör eylemlerinin devamıdır. İran, buna uygun ve orantılı bir karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

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        Fransa, Almanya ve İngiltere; Rusya ile İran arasında iddia edilen silah alışverişine ilişkin ortak yazılı açıklama yayımlamıştı.

        Açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığı ve 3 ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceği ve İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air’ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağı ifade edilmişti.

        ABD de Iran Air'e yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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