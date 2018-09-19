SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İran
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İran medyasında 'dost ülke Rusya' kızgınlığı

İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle petrol pazarında kaybettiği payı Rusya'nın alacağı yönündeki iddialar İran medyasında tepkiye yol açtı. İran gazeteleri, Moskova yönetimini Suudi Arabistan ve ABD ile Tahran'a karşı hareket etmekle suçlayarak, "Rusya sözde dost ülke" ve "Putin çıkarı için her şeyi yapmaya hazır biri" manşetleri attı.

19.09.2018 - 11:56 | Güncelleme: AA

İran medyasının bugünlerde bir numaralı gündem maddesi, ABD'nin ikinci aşama yaptırımlarının devreye gireceği 5 Kasım'dan önce Rusya'nın Suudi Arabistan ve ABD ile birlikte hareket edeceği yönündeki iddialar.

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili'nin "Rusya ve Suudi Arabistan, petrol piyasasını dengeleme bahanesiyle İran'ın pazar payını kapma peşinde." açıklaması İran'da geniş yankı uyandırdı.

Erdebili'nin bu açıklamayı yaptığı geçen hafta ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Rusya ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. Perry, görüşmede ikinci aşama yaptırımlarla İran'ın petrol piyasasında kaybedeceği payın Riyad ve Moskova tarafından telafi edilmesini istedi.

İran basınında yer alan haberlerde Rusya ve Suudi Arabistan'ın bu öneriyi kabul ettiği ve İran'ın petrol pazarına "göz diktikleri" iddia edildi.

İRAN MEDYASININ RUSYA'YA KIZGINLIĞI

İran gazeteleri, bu gelişmeler ve iddialar üzerine, "Sözde dost ülke", "Rusların son petrol cambazlığı", "Rusya İran'ı kandırdı", "Çıkarlarımıza çomak sokan dost ülke", "Hem ortak hem rakip", "Putin çıkarları için her şeyi yapacak biri" gibi başlıklarla Moskova'yı hedef aldı.

Aftab-ı Yezd gazetesi birinci sayfadan "Sözde dost ülkenin zararı" başlığıyla verdiği özel haberinde "Rusya, İran'ın çıkarlarına ilk defa çomak sokmuyor. Sözde İran'ın dostu gibi görünen ülke, bir kere daha her koşulda sadece kendi çıkarını düşündüğünü göstermiştir. Putin de çıkarları için her şeyi yapabilecek biridir. Putin, ABD'nin 5 Kasım'da İran petrol sanayisine yönelik yapacağı yaptırım öncesi Washington ile ittifak kuruyor." değerlendirmesine yer verdi.

"Rusların son petrol cambazlığı ABD'nin psikolojik bir savaşı mı yoksa acı bir gerçek mi?" sorusunun sorulduğu haberde, "Rusya, Trump'ın İran'a karşı ne yapmak istediğini bilmesine rağmen, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda ABD ve Suudi Arabistan ile müttefik oldu ve İran'a karşı ABD'nin milli çıkarlarının yanında yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi alanındaki haberleriyle bilinen İktisat Dünyası gazetesi de konuya ilişkin haberinde "İran'ın petrol payının peşindeki ülkeler" başlığını kullandı. Gazete, "İran'a karşı petrol üçgeni gerçeğe her zamankinden daha yakın. ABD; Rusya ve Suudi Arabistan ile kuracağı ittifak sayesinde İran petrolünü enerji piyasasından çıkarmayı planlıyor." yorumunu yaptı.

Reformistlere yakın Şark gazetesi ise Rusya'yı yürüttüğü petrol politikası nedeniyle eleştirdiği haberinde "Dost ülke çıkarını tercih etti. Ruslar İran'ı kandırdı." ifadelerine yer verirken, Sanayi gazetesi, "Rusya ve Suudi Arabistan'ın İran petrolünden boşalacak alanı telafi etme telaşı" başlığını kullandı.

Ülkenin köklü gazetelerinden İttilaat de İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü ve Milletvekili Behruz Nimeti'nin şu açıklamalarına yer verdi:

"Rusya Enerji Bakanı Novak ne yapmak istiyor anlamıyorum. Bir taraftan OPEC üyesi bir ülkenin 1 milyon varil petrolü azaltılsın istiyorlar, diğer taraftan da telafisini talep ediyorlar. Ancak Ruslar, daima çıkarları için kullanacakları bir fırsatın peşinde olmuştur."

İran'ın renkli gazetelerinden Sazendegi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam sayfa fotoğrafını kullanarak "Hem ortak hem rakip" başlığını attı.

RUSYA-İRAN PETROL TİCARETİ VE YAPTIRIMLAR

ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımları henüz devreye girmeden etkisini gösterdi ve Tahran'ın petrol ihracatı nisandan bu yana yüzde 28 azaldı.

Bununla birlikte Tahran yönetimi, ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin uluslararası piyasalardaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle mümkün olmayacağı görüşünde.

İran Petrol Bakanlığı yetkililerinden Muayyid Hüseyni Sadr, dün yaptığı açıklamada ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının BM Güvenlik Konseyi kararı olmadığını ve birçok uluslararası şirketin yaptırımları tanımadığını belirtti. Sadr ayrıca, yaptırımlar nedeniyle petrolün mal takasıyla satılacağını açıkladı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından iptal edilen İran-Rusya arasındaki petrol ticareti, günlük 500 bin varile karşılık Rus mallarının alınmasını öngörüyordu.

Son olarak Rus medyası ise İran dini lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'nin temmuzdaki Moskova ziyaretinde, Rusya mallarına karşılık İran'dan günlük 100 bin varil petrol alma konusunda anlaşma sağlandığını iddia etti. Ancak bazı kesimler petrole karşılık mal ticaretine karşı çıktığı için İran tarafı bu iddiayı doğrulamadı.

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X