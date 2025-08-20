İran Nerede? İran Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

İran Nerede?

İran nerede sorusunun coğrafi cevabına detaylı yanıt vermeden önce ülkenin 1.648.000 km²’lik yüzölçümüyle dünyanın en büyük on sekizinci ülkesi olduğu bilgisini verelim. Bu geniş topraklarıyla hem doğu hem batı kültürlerinin kesişim noktasında bulunan İran bu anlamda oldukça stratejik bir komumda yer alır. Ayrıca İran’ın Hazar Denizi’nin güney kıyısında yer alması da İran’a önemli bir deniz ticareti avantajı sağlar. Hem Ortadoğu hem de Orta Asya ile güçlü bağlara sahip olan İran’ın doğusunda Afganistan ve Pakistan, batısında Türkiye ve Irak, kuzeyinde Azerbaycan, Ermenistan ve Türkmenistan ile kara sınırı bulunur. İran’ın Asya içi ticaret yolları üzerinde yer alıyor oluşu da onu önemli bir aktör haline getiren etmenlerdendir. Bu durum ayrıca uluslararası siyasette anlamında da İran’a stratejik bir önem atfeder.

İran Hangi Kıtada?

İran hangi kıtada yer alır sorusu sıkça merak edilen bir diğer konudur. İran, Asya kıtasında yer alır ve Asya kıtasının güneybatı bölümünde konumlanır. Bir Orta Doğu bölgesi, olarak kabul edildiği için İran, hem Asya kıtasına bağlı olsa da Orta Doğu ülkeleri arasında da sayılır. İran konumu nedeniyle, tarih boyunca önemli ticaret yollarının kavşağında bulunmuştur. Özellikle İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olduğu bilinir. Aynı zamanda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasına yakın olması, İran’ı hem ekonomik hem de askeri anlamda önemli bir ülke haline getirmiştir. Peki bu denli stratejik konumda yer alan İran komşu ülkeleri kimlerdir?