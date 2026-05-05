        Haberler Dünya İran ordusu: BAE'ye saldırı gerçekleştirmedik | Dış Haberler

        İran ordusu: BAE'ye saldırı gerçekleştirmedik

        İran Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 22:06 Güncelleme:
        İran ordusu: BAE'ye saldırı gerçekleştirmedik

        Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

        Son günlerde BAE'ye karşı herhangi bir füze veya insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirilmediğine işaret edilen açıklamada, BAE Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin raporunun doğruyu yansıtmadığı vurgulandı.

        Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri son günlerde BAE'ye karşı herhangi bir füze veya insansız hava aracı operasyonu düzenlememiştir. Herhangi bir eylem gerçekleştirilmiş olsaydı eğer bunu açık ve kararlı bir şekilde duyururduk." ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca açıklamada, BAE topraklarından İran'a saldırı olması durumunda buna sert bir karşılık verileceği belirtildi.

        BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

        BAE ve Umman'a dün, İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüştü

        BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya müdahale ettiği belirtilmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

