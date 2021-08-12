İran-Rusya arasında Tahran Konferansı gerilimi 0:00 / 0:00

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İran devlet medyasında yer alan habere göre, Dzhagaryan, söz konusu fotoğrafı Rusya ile İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusuna karşı ittifakını anmak için paylaştığını ve İran'a karşı herhangi bir niyet taşımadığını söyledi.

— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 12, 2021

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİN PAYLAŞIMI İRAN'DA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından paylaşılan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya, İngiltere ve ABD liderlerinin işgal altındaki İran'da düzenlediği Tahran Konferansı'na atıfta bulunulan fotoğraf İran'da tepkilere neden oldu.

— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçiliği tarafından paylaşılan fotoğrafı "son derece uygunsuz" şeklinde nitelemişti.

— Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2021

Zarif, "Ağustos 2021'in, ne Ağustos 1941 ne de Aralık 1943 olduğunu hatırlatmama gerek var mı? İran halkı, nükleer anlaşma müzakereleri dahil olmak üzere asla yabancı elçiliklerin veya yabancı güçlerin buyruğuna tabi olmayacağını göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı..

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da paylaşıma tepki göstererek, gereken diplomatik cevabın verilmesini istemişti.

1943'TEKİ TAHRAN KONFERANSI

İkinci Dünya Savaşı devam ederken müttefikler İngiltere ve Rusya, tarafsızlığını ilan etmesine rağmen 1941'de Pehlevi Hanedanı tarafından yönetilen İran topraklarını işgal etmişti. İran, bu tarihten itibaren savaş süresince İngiltere ve Sovyet ordularının denetimi altında bulunurken İngiliz ve Sovyet ordularının tedarik ihtiyaçları nedeniyle İran halkı açlıkla karşı karşıya kalmıştı.

İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt arasında 28 Kasım-1 Aralık 1943'te İran'da düzenlenen ve Tahran Konferansı adıyla bilinen konferansa dönemin İran yönetimi davet edilmemişti.