İran: Tehdit ederlerse tehdit edilecekler

İran Dini Lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönelik maksimum baskı politikası kararı sonrası ilk defa açıklamalarda bulundu.

ABD ile müzakere etmenin, onurlu ve akıllıca bir iş olmadığını belirten Hamaney, ABD'ye yanıt verme konusunda geri durmayacaklarını ifade etti.

Hamaney "ABD ile müzakere etmek sorunları çözmüyor. Kanıt, geçmiş tecrübedir. Amerikalılar anlaşmaya uymuyorlar. Anlaşmayı bozanlar şu an makamda bulunuyor. Anlaşma ABD yatırımlarının kaldırılmasıydı ancak kaldırılmaldı." dedi.

ABD ile yapılacak olası müzakereler hakkında konuşan Hamaney "Böylesi bir hükümetle müzakere etmek ne onurluca ne akıllıca ne de bilgece." dedi.

Hamaney ayrıca tehditlere misliyle karşılık verileceğini belirterek "Bizi tehdit ederlerse aynı şekilde tehdit edilecekler. Tehditlerini uygulamaya koyarlarsa biz de uygulamaya koyacağız. Güvenliğimizi ihlal ederlerse biz de onların güvenliğini ihlal edeceğiz." dedi.