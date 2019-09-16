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İran: Trump-Ruhani görüşmesi olmayacak

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Beyaz Saray'ın açık kapı bıraktığı New York'taki BM Genel Kurulu'nda Ruhani ile Trump'ın bir araya gelme ihtimalini reddetti. Musevi, "Bu görüşme gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı

iran

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırının ardından ABD ile İran arasındaki ipler bir kez daha gerilirken, İran Dışişleri Bakanlığı olası Trump-Ruhani görüşmesiyle ilgili bir açıklama yaptığı.

Bakanlık sözcüsü Musevi tarafından yapılan açıklamada, "Böyle bir etkinlik (New York'taki BM Genel Kurulu'ndan yapılacağı söylenen Ruhani-Putin görüşmesi) ne gündemimizde var, ne de gerçekleşecek. Bu görüşme yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, New York'taki BM Genel Kurulu'nda Ruhani ile Trump'ın bir araya gelme ihtimaline açık kapı bırakmıştı. Ancak İran, uzun süredir yaptırımlar kaldırılmadıkça ABD ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını vurguluyor.

Öte yandan Musevi, ABD'li senatör Lindsay Graham'ın "İran'ın petrol rafinelerine saldırı düzenlemeyi masaya yatırma" önerisini 'saçmalık' olarak niteledi.

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