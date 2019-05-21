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İran uyruklu kişiye sebepsiz yere köpekli saldırı

Trabzon’da sabaha karşı akılalmaz bir saldırı gerçekleşti. İran İran uyruklu Behzad J., alt geçitten geçerken karşılaştığı köpekli bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın darp ettiği, köpeğinin de ısırdığı İranlı kaçarak jandarmaya sığındı. Şikâyet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettiği saldırganı gözaltına aldı. Şahsın, sebepsiz yere İran uyruklu kişiye saldırdığı belirlendi

Trabzon

Trabzon’da sabaha karşı alt geçitten geçerken karşılaştığı İran uyruklu Behzad J. adlı kişiye köpeği ile birlikte saldıran F.T. adlı kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, akılalmaz saldırı, Trabzon’un Arsin İlçesi Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi Alt Geçidi’nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alt geçitten geçen İran Behzad J., karşı yönden köpeği ile birlikte gelen F.T. adlı kişinin aniden saldırısına uğradı. Saldırgan tarafından tekme tokat dövülen Behzad J. saldırganın yanında bulunan köpeği tarafından da ısırıldı.

JANDARMA SALDIRGANI YAKALADI

Saldırganın elinden kaçarak kurtulan Behzad J., jandarma karakoluna sığındı. Alt geçitten geçerken tanımadığı bir kişinin kendisine saldırdığını söyledi. Saldırganın yanında bulunan köpeğini kendisinin üzerine saldırdığını ve köpeğin kendisini ısırdığını belirten Behzad J. kendisine saldıran ve döven kişiden şikayetçi oldu.

Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şikayet üzerine saldırganın kimliğini belirleyip harekete geçti. Sebepsiz yere İran uyruklu kişiye saldırdığı belirlenen ve gözaltına alınan F.T. yaptığından pişman olduğunu söyledi. Saldırgan köpeğini silah olarak kullandığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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