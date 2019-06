İran ve Suriye’de League of Legends’a erişim yasağı

ABD ile İran arasında yaşanan siyasi gerginlik, oyun dünyasına da sıçradı. ABD’li Riot Games tarafından geliştirilen ve dünyanın en büyük online oyunlarından biri olan League of Legends’a (LoL) İran ve Suriye’den erişim durduruldu.

Bu erişim engelinin İran’ın geçen hafta ABD’nin insansız hava aracını vurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. İran ve Suriye’deki LoL oyuncularının gündeme taşıdığı gelişmeyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Suriye ve İran'daki oyuncular, yaşadıkları erişim sorununu LoL forumlarında paylaştığı ekran görüntüleriyle gündeme taşıdı. Buna göre bu iki ülkedeki oyuncular, LoL sunucularına bağlanmaya çalıştıklarında şu uyarı ile karşılaşıyor:

“ABD kanun ve yönetmelikleri nedeniyle, ülkenizdeki oyuncular Leageu of Legends’a şu anda erişim sağlayamamaktadır. Bu tür kısıtlamalar, ABD hükümeti tarafından yapılan değişikliklere bağlıdır. Sizi ezeli turnuvalara geri döndürmeyi dört gözle bekliyoruz.”

ABD yaptırımları kapsamında gelişen bu erişim engelinin ardından İran ve Suriye’deki oyunsevelerin VPN kullanarak LoL oyununa erişmeye yöneldiği gözleniyor.

İran’ın geçen hafta ABD’ye ait bir İHA’yı düşürmesinin ardından dün ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni yaptırım kararları için düğmeye basmıştı.

100 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ OYNUYOR

Özellikle İranlı oyunseverler tarafından forum sayfalarına taşınan bu durumla ilgili olarak LoL’un yapımcısı Riot Games'ten bir temsilci internet haber sitesi Slate'e yaptığı açıklamada, mağazaya erişiminde bir sorun olmamasına karşın Lig’e erişimde yaşanan bu sorunun ABD yaptırımları kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.

Türkiye’de de oldukça popüler bir oyun olan League of Legends, İstanbul’da da ofisi bulunan ABD merkezli Riot Games tarafından geliştiriliyor. 2006 yılında Los Angeles’te kurulan Riot Games’in 2009 yılında çıkardığı League of Legends, espor alanında düzenelenen lig ve turnuvalarla dünya genelinde her ay 100 milyonun üzerinde oyuncu tarafından oynanıyor.