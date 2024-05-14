İran yanlışlıkla kendi gemisini mi vurdu?
İran'da Devrim Muhafızları'nın yalnışlıkla kendi donanmasını vurduğu, bu sırada gemide bulunan 19 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerin 2020 yılında gerçekleştirilen bir tatbikatta yaşanan kazaya ait olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada İran'ın yanlışlıkla kendi gemisini vurduğu iddiası gündem oldu.
Paylaşılan görüntülerde ateşlenen bir füzenin isabet ettiği donanma gemisinde patlama meydana geldiği, bunun sonucunda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.
AA Teyit Hattı, videodan alınan ekran görüntülerini tersine görsel arama metodu ile aradı. Videonun, güncel olmadığı ve İran Devrim Muhafızları tarafından yanlışlıkla vurulan İran'a ait donanmayı göstermediği tespit edildi.
GÖRÜNTÜ İLK OLARAK 2018'DE YOUTUBE'DA PAYLAŞILMIŞ
Görüntünün, 2018 yılında Youtube'da Defense Daily adlı kullanıcı tarafından paylaşıldığı belirlendi.
Görüntünün açıklamasında, "Kongsberg Defence & Aerospace tarafından üretilen Norveç Deniz Saldırı Füzesi (NSM), hem karadan hem de denizden mükemmel hız ve doğrulukla fırlatılıyor. Füze şu anda Polonya ve Norveç tarafından kullanılıyor ve şu anda ABD tarafından teslim alınıyor. ABD Donanması, Norveç Donanma Saldırı Füzesini 2016 yılında bir kıyı savaş gemisinde test etti." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Ayrıca açık kaynaklardan İran Devrim Muhafızları tarafından yanlışlıkla vurulan İran'a ait donanmayı gösterdiği iddiası da araştırıldı.
2020'DE İRAN'DAKİ TATBİKATTA YAŞANMIŞTI
Olayın güncel olmadığı ve 2020 yılında yaşandığı belirlendi.
AA'nın 11 Mayıs 2020 tarihli haberine göre, "İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, dün Basra Körfezi'nde düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklanan kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu."