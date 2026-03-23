        Haberler Dünya İran yönetiminden halk ayaklanmasına dair açıklama: Protestoculara hoşgörü göstermeyeceğiz

        İran yönetiminden halk ayaklanmasına dair açıklama: Protestoculara hoşgörü göstermeyeceğiz

        İran yönetimi, ocak ayında ülke çapında başlayan halk protestolarıyla ilgili davaların devam ettiğini, birçoğunun sonuçlandığını ve mahkum olan vatandaşlara hoşgörü göstermeyeceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 13:17 Güncelleme:
        İran yönetimi: Protestoculara hoşgörü göstermeyeceğiz

        İran Yargı Baş Yardımcısı Hamzeh Khalili, ocak ayında başlayan ve ülke çapında yayılan protestolar nedeniyle gözaltına alınan kişilerin davalarının sonuçlandırıldığını ve nihai karar verilen davaların infazının uygulanmakta olduğunu belirtti.

        Khalili, "Ocak ayındaki terörist unsurlar ve isyancılarla ilgili davalar sonuçlandırıldı. Bazıları nihai karara bağlandı ve infazlar şu anda uygulanıyor. Bazı davalar son birkaç gün içinde zaten bitti, bu da rapor edilecek. Bu davalarda hüküm giyenlere hiçbir hoşgörü gösterilmeyecek" dedi.

        Ocak ayında ülke çapında düzenlenen hükümet karşıtı protestolar ülkeyi sarsmış ve 1979 yılından beri iktidarda olan yönetim, tarihinin en büyük baskısıyla olayları kontrol altına almaya çalışmıştı.

        Geçen hafta İran, bu yılın başlarında yaşanan ayaklanmalar sırasında iki polis memurunu öldürmekten suçlu bulunan üç erkeği idam etmişti.

        24 gündür İsrail ve ABD ile süren savaş sırasında da yüzlerce kişi tutuklanmıştı.

        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Ortalık savaş alanına döndü! Kazan patladı, 1 kişi öldü!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
