İran yönetiminden halk ayaklanmasına dair açıklama: Protestoculara hoşgörü göstermeyeceğiz

İran Yargı Baş Yardımcısı Hamzeh Khalili, ocak ayında başlayan ve ülke çapında yayılan protestolar nedeniyle gözaltına alınan kişilerin davalarının sonuçlandırıldığını ve nihai karar verilen davaların infazının uygulanmakta olduğunu belirtti.

Khalili, "Ocak ayındaki terörist unsurlar ve isyancılarla ilgili davalar sonuçlandırıldı. Bazıları nihai karara bağlandı ve infazlar şu anda uygulanıyor. Bazı davalar son birkaç gün içinde zaten bitti, bu da rapor edilecek. Bu davalarda hüküm giyenlere hiçbir hoşgörü gösterilmeyecek" dedi.

Ocak ayında ülke çapında düzenlenen hükümet karşıtı protestolar ülkeyi sarsmış ve 1979 yılından beri iktidarda olan yönetim, tarihinin en büyük baskısıyla olayları kontrol altına almaya çalışmıştı.

Geçen hafta İran, bu yılın başlarında yaşanan ayaklanmalar sırasında iki polis memurunu öldürmekten suçlu bulunan üç erkeği idam etmişti.

