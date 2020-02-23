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İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, vaka sayısının ise 43'e çıktığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 15 kişide daha Covid-19 (koronavirüs) tespit edildiğini, böylelikle kesin vaka sayısının 43´e yükseldiğini, hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının 8'e çıktığını ifade etti. Ölüm vakalarının 6'sının virüsün ana merkezi Kum kentinde, birinin Mazendaran iline bağlı Tonekabon ve bir kişinin de Merkezi iline bağlı Arak kenti yerlisi olduğu ifade edildi. Ülkede virüs şu ana kadar 5 ile yayılmış durumda.

İRAN'A OLAN SINIR KAPILARI KAPATILDI

İran'a olan sınır kapıları kapatıldı. Hakkari - Esendere Sınır Kapısı, Van - Kapıköy Sınır Kapısı, Ağrı - Gürbulak Sınır Kapısı ve Nahcivan ile aramızdaki Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere 32 ülkede 2 bin 464 ölüm bildirimi söz konusu. Erken dönemde aldığımız tedbirlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Hastalığın İran'da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor. Bilim kurulumuz toplantılarını yaptı. Bizzat İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmekte. Bilim Kurulu'nun önerdiği tüm önlemleri alma talimatı verdi. İran'da bugüne kadar 43 vaka görüldü, 8 kişi yaşamını yitirdi. İran ile 3 sınır kapımız ve Nahcivan'dan 1 sınır kapımız var. Sınır hareketliliğinin azaltılması için ilave tedbirler alındı. Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. İran sınırı ile kararlar tüm valiliklere bildirildi. Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan Türkiye'ye yapılacak kara ve demiryolu geçişleri saat 17.00 itibariyle durduruldu.

Türkiye bu hastalıkla İran devleti ve vatandaşlarının yanındadır. Türkiye'ye giriş yapan tüm yolcular muayene edilmektedir. Dün ve önceki gün 8 İran vatandaşının hastalık bulgularının olması sebebiyle ülkemize giriş izni verilmedi.

Van'da soğuk algınlığı teşhisi ile ilgili 5 kişi gözlem altındaydı. Onlarda da koronavirüse rastlanmadı. Vaka tespiti olursa alınacak önlemler belirlendi. İlaçlar depolandı. Endişe edecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

ÇİN'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2.462'YE ULAŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2.462'ye ulaştı. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

SON 24 SAATTE 648 YENİ VAKA

Son 24 saatte 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 462 oldu.

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi. Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi.

IRAK, KORONAVİRÜS NEDENİYLE İRANLILARIN ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI SÜRESİNİ UZATTI

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleyen kararın süresini uzattı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, komşu ülke İran'da ölüme sebebiyet veren koronavirüsün ülkeye sıçramasının önüne geçilmesi için ilgili bakanlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Abdulmehdi'nin, "İran vatandaşlarının hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmemesi" yönünde aldığı kararın süresini uzattığı kaydedilen açıklamada, giriş yasağının ne kadar uzatıldığına ilişkin bilgi verilmedi.