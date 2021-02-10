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İran’ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC, Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı yolcu uçağının İran Devrim Muhafızlarınca 8 Ocak 2020'de düşürülmesine ilişkin gizli bir ses kaydına ulaştıklarını açıkladı

İran’ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
AA

CBC’de yer alan haberde, gizli ses kaydının Kanada Hükümeti ve gizli servisinin elinde olduğu belirtilerek, kayıttaki kişinin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif olduğu ileri sürüldü.

Haberde Zarif’in, PS752 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili gerçeğin asla açıklanamayacağını kabul ettiğinin kayıtta yer aldığı belirtiliyor.

Habere göre Zarif konuşmasında, uçağın düşmesinin önce kazara olduğunu ancak daha sonra "casusların" uçağı kasıtlı düşürdüğünü söylüyor.

"GERÇEĞİ HİÇBİR ZAMAN SÖYLEMEYECEKLER"

Zarif, "Bunun organize kasıtlı bir eylem olduğunu varsaysanız bile, bize ya da başkasına asla söylemezler. Bu hiç de olası değil. Casus olabilirler. Binlerce olasılık var. Belki de gerçekten savaş yüzünden ve radardan kaynaklanıyordu’’ ifadelerine yer veriyor.

Zarif, olayın sorumlularının kolayca açığa çıkmayacağını da söylediği konuşmasının bir bölümünde, "Gerçeğin asla ifşa edilmemesi için sebepler var. Ne bize ne de başkasına söylemeyecekler, çünkü açıklamaları halinde ülkenin savunma sistemlerine kamunun çıkarına olmayacak bazı kapılar açılacak." diyor.

Zarif ses kaydındaki konuşmasının bir bölümünde de Rusya’nın Malezya Havayolları'na ait bir uçağı 2014 yılında düşürmekle suçlandığını ancak bunu hiçbir zaman itiraf etmediğini gelişmelere örnek olarak gösteriyor.

Cevad Zarif, kayıttaki konuşması sırasında "meseleyi" kapatmak için bir araç olarak tazminata birden fazla kez atıfta bulunuyor ve İran'ın, diğer ülkelerin felaketi "uluslararası bir suça" dönüştürmesini önlemek için mağdurların ailelerine tazminat ödemek istediğini söylüyor.

NÜANSLAR İÇİN ÜÇ AYRI TERCÜME YAPILDI

CBC’nin haberinde, ses kaydının uçağın düşürülmesinden birkaç ay sonra gerçekleştiği belirtilirken, "Dildeki nüansları yakalamak için kaydı, üç ayrı kişi Farsçadan İngilizceye çevirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ses kaydının orijinal haline ise yer verilmedi.

KANADA HÜKÜMETİ SES KAYDINI İNCELİYOR

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Flight PS752 dosyasıyla ilgili özel danışmanı Ralph Goodale, CBC’ye yaptığı açıklamada, hükümetin kayıttan haberdar olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre; kaydın bir kopyasını 2020 yılı Kasım ayında aldıklarını söyleyen Goodale, ses dosyasının hassas bilgiler içerdiğini ve ayrıntıları hakkında açıklama yapmanın bazı hayatları riske atabileceğini ifade etti.

Eski Kanada Kamu Güvenliği Bakanı olan Goodale, kaydın Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP),Kanada Güvenlik ve İstihbarat Servisi (CSIS) ve İletişim Güvenliği Kuruluşu (CSE) ekiplerince inceleme altında olduğunu kaydetti.

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 tarihinde Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalandıktan kısa süre sonra havalimanı yakınında düşmüştü.

Olayda uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarını önce yalanlamış, olaydan 3 gün sonra ise yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

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