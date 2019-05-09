Site sakinleri ihbar etti

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, esrarengiz olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Maltepe'de 20 katlı bir binada meydana geldi.
SİTE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ
Olayın yaşandığı site sakinleri sitenin bahçesinde elleri, ağzı ve ayakları bağlı, kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLEN İRANLI FITNESS HOCASI
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Afgan uyruklu İran vatandaşı 30 yaşındaki Emin Ellahi olduğunu belirlendi.
CİNAYET BÜROSU FİTNESS HOCASININ EVİNE ÇİLİNGİRLE GİRDİ
Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fitness hocasının evinin binanın 6'ncı katında olduğunu tespit etti. Kapının içeriden kilitli olduğunun anlaşılması üzerine içeri çilingir yardımıyla girildi.
KOLİ BANTLARI BULUNDU
Evde yapılan incelemelerde Emin Ellahi'nin ağzının, ayaklarının ve ellerinin bağlanmasında kullanılan koli bantları bulundu.
İNTİHAR OLASALIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
Emin Ellahi'nin 6'ncı kattaki dairesinin kapısının içeriden kilitlenmiş olduğu ve olayın intihar olasılığının yüksek olduğu değerlendirilmesi yapıldı.
DAHA ÖNCE DE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞ
Fitness hocası Emin Ellahi'nin daha önce de intihar teşebbüsünde bulunduğu, yaralı olarak Kartal Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Ellahi'nin intihar öncesi yazdığı Farsça mektup inceleniyor
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