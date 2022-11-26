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İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

İran, 2022 Dünya Kupası'nda Galler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İran'ın yıldız forveti Sardar Azmoun'dan ise flaş bir Fenerbahçe itirafı geldi.

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  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile karşılaşan İran, rakibini 2-0 mağlup ederek gruptan çıkma adını avantaj yakaladı. 
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    İran'ın yıldız forveti Sardar Azmoun ise maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe hakkında flaş bir itirafta bulundu.
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    "İNŞALLAH F.BAHÇE'DE OYNARIM"

    Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyen Sardar Azmoun, "Türkler'i çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve onlardan bana teklif vardı. İnşallah ileride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim."
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    Bayer Leverkusen'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, "Ben Türkmenim, Türkçe biliyorum. Ayrıca Fenerbahçe'ye gol attığım için (Zenit formasıyla) özür dilerim." diyerek sözlerini noktaladı. 
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    Yeni sezon öncesi forvet arayan Fenerbahçe, Sardar Azmoun'u da transfer listesine almıştı.
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e İranlı golcü için fiyat sormuş, Leverkusen ise Azmoun için 12 milyon euro istemişti.
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    Futbola İran'da başlayan Sardar Azmoun, kısa sürede kendini gösterip Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giydi. 
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    Rubin Kazan, Rostov ve Zenit'in ardından Leverkusen'e transfer olan golcü futbolcu, bu sezon ligde 8 maça çıkarken henüz gol kaydedemedi.
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

    Her iki ayağını da kullanabilen 1995 doğumlu İranlı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. 27 yaşıdaki Azmoun'un Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • İranlı Sardar Azmoun'dan transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

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