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        Haberler Magazin İrem Derici'den Ceylan Ertem'e yanıt - Magazin haberleri

        İrem Derici'den Ceylan Ertem'e yanıt

        Şarkıcı Ceylan Ertem'in İrem Derici ile Hadise'yi hedef alan açıklamalarının ardından Derici, sessizliğini bozdu. İrem Derici; "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:47
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        Eleştirisine tepki gösterdi
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        Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'nin sahne performanslarını eleştirdi.

        Ceylan Ertem, sosyal medya üzerinden; "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lâzım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" ifadelerini kullandı.

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        İrem Derici, Ceylan Ertem'in açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.

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        İrem Derici; "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

        "BENİMLE BAŞA ÇIKAMAYACAĞINIZI KABUL EDİN"

        Daha sonra bir paylaşım daha yapan İrem Derici; "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın" dedi.

        37 yaşındaki irem Derici, "Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'ye baş edemezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

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        #Ceylan Ertem
        #irem derici
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