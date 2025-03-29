İrem Derici, hastanelik oldu. Ünlü şarkıcı, hasta yatağından şu açıklamayı yaptı:

Arkadaşlar haberler nasıl çıktı, hiçbir fikrim yok ama doğru. İki gün önce stüdyoda kayıttayken epileptik nöbet geçirip, kitlenip bayılmışım. Bunun üzerine hastaneye gidiyoruz, bir nöbet de orada geçiriyorum. Ve bilin bakalım nedeni ne? Baş harfi stres. 2017'den beri böyle bir şey yaşamıyordum, gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm, EEG leş çıktı ama bu beni durdurabilir mi, asla. Memleket şu haldeyken hepimiz bu halde olsak şaşırmam. Hepinize beden ve akıl sağlığı diliyorum. 1-2 gün daha dinlenip işe güce tam gaz devam. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler.