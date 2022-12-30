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İbo Show'un yılbaşı konuğu İrem Derici'nin hayatı ve biyografisi...

İbrahim Tatlıses'in STAR TV ekranlarında yayınlanan programı İbo Show'un bu seneki konuklarından biri İrem Derici oldu. En sevilen parçalarını 31 Aralık akşamı sevenlerine duyuracak olan Derici'nin hayatı ise merak konusu oldu. Peki, İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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  • İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show yılbaşı konuğu İrem Derici evli mi?

    31 Aralık akşamı STAR TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show programının konuklarından biri başarılı şarkıcı İrem Derici oldu. Enerjisiyle ve sesiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Derici'nin hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
  • İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show yılbaşı konuğu İrem Derici evli mi?

    İREM DERİCİ KİMDİR?

    21 Mart 1987 yılında dünyaya gelen İrem Derici, Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızıdır. Dört yaşından beri org çalan Derici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle birlikte bitirmiştir. 
  • İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show yılbaşı konuğu İrem Derici evli mi?

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katılmış ve burada yarı finale kadar yükselmiştir. Bu süreç içerisinde Monopop isimli grubuyla sahne almıştır.
  • İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show yılbaşı konuğu İrem Derici evli mi?

    İrem Derici, 2012 yılında "Bensiz Yapamazsın" adlı single'ı ile kariyerine profesyonel anlamda giriş yapmıştır. 2013 yılında ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı çıkaran Derici, 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı ile YouTube'da en iyi izlenme rekorlarından birinin sahibi olmuştur.
  • İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show yılbaşı konuğu İrem Derici evli mi?

    İREM DERİCİ SEVGİLİSİ VAR MI?

    İrem Derici bir süre Cem Belevi ile aşk yaşadı. İkilinin ilişkisi iddialara göre Belevi'nin ihaneti sebebiyle sonlandı. Sonrasında adı Kurtuluş Kuş ile aşk dedikodularına karışan İrem Derici, bu ilişki haberlerini yalanladı ve arkadaş olduklarını dile getirdi. Başarılı şarkıcının bilinene göre şu an bir ilişkisi yok.
  • İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show yılbaşı konuğu İrem Derici evli mi?

    İREM DERİCİ ALBÜMLERİ

    2012 – Bensiz Yapamazsın (Single)

    2013 – Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı (Single)

    2013 – İki (Maxi Single)

    2014 – Neredesin Sen (Single)

    2014 – Kalbimin Tek Sahibine (Single)

    2014 – Üç (Maxi Single)
  • İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show yılbaşı konuğu İrem Derici evli mi?

    İREM DERİCİ EVLİ Mİ?

    İrem Derici 2014 yılında radyo programcısı Rıza Esendemir ile evlenmiştir. Çift 2016 yılında yollarını ayırmıştır. Ünlü şarkıcı İrem Derici bir daha evlenmemiştir.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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