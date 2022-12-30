İREM DERİCİ SEVGİLİSİ VAR MI?

İrem Derici bir süre Cem Belevi ile aşk yaşadı. İkilinin ilişkisi iddialara göre Belevi'nin ihaneti sebebiyle sonlandı. Sonrasında adı Kurtuluş Kuş ile aşk dedikodularına karışan İrem Derici, bu ilişki haberlerini yalanladı ve arkadaş olduklarını dile getirdi. Başarılı şarkıcının bilinene göre şu an bir ilişkisi yok.