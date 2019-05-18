Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ataberk Özdene ile yollarını ayıran şarkıcı İrem Derici, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu. Derici, bilinmeyenlerini anlattı.



"BABAMA BİLE GÜVENMEM"



Ünlü şarkıcı, "Kolay güvenir misin?" sorusu üzerine, "Babama bile güvenmem. Yüzde 100 saf olarak rafine güvendiğim tek insan annemdir. İnsanlar babasından, kardeşinden bile kazık yiyor, niye güveneyim ki? " dedi.



"SEVDİĞİM ADAMI KAYBETTİM"



İrem Derici, hayatının dönüm noktasını anlattı. "Sevdiğim adamı kaybettim" diyen Derici, "Kendimi kaybettim, çok net delirdim" ifadelerini kullandı ve ekledi:



Hayatımın dönüm noktası anoreksiya dolayısıyla geçirdiğim zor dönem diyebilirim. Bana 'ye' dedikleri zaman, 'bak çok zayıfladın, kötüye gidiyorsun' dedikleri zaman, 'karışmayın bana, iyiyim ben, bir şeyim yok' diyordum. O dönemde çok sevdiğimi kaybettim, dost kaybettim, sevdiğim adamı da kaybettim. Hastalık sürecim bittiğinde annem, babam ve ekibim vardı yanımda. 3-5 tane sağlam arkadaşım olduğunu öğrendim ve ondan sonra çok büyüdüm. Oradan çıktıktan sonra da bir savaş verdim. Çünkü konserlerim iptal oldu, 'yıkılmadım ayaktayım' derken kendimi kaybettim, çok net delirdim.



"İLK TRAVMAMI 12-13 YAŞIMDA YAŞADIM"



Derici, yaşadığı ilk travmayı şu sözlerle anlattı:



İlk travmamı yaşadığımda 12-13 yaşındaydım, tatildeydik. Babam aradı, annem açtı telefonu 'babanız arıyor' dedi. Telefonu bana verdi annem, babam 'Kızım bir haberim var sana' dedi, 'Bir kız kardeşin oldu' dedi. 'İyi, hayırlı olsun' dedim, kapattım telefonu. 'Şimdi babam eve gidecek, onu karşılayacak bir çocuk olacak evde, biz neden öyle bir şey yaşamayacağız?' dedim. Sonra bir tane daha kardeşim oldu ama aynı duyguları yaşamadım. Bu yaşadığım olay; kısa dönemde olsa süren evliliğimde, eski eşimin önceki evliliğinden olan çocuğuna olan yaklaşımımda inanılmaz yardımcı oldu bana.



Konu aşka gelince İrem Derici, "Benim tamamlanma değil tamamlama arzum var" dedi.