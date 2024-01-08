İrem Helvacıoğlu: Hızlı tüketiyor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İrem Helvacıoğlu, Etiler'deydi. Helvacıoğlu, yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını cevaplamayı ihmal etmedi.

"SEKTÖR ÇOK HIZLI TÜKETİYOR"

Bir süredir herhangi projede yer almayan İrem Helvacıoğlu, "İçime sinen bir iş olmadı. Doğru projede yer almak için ince eleyip, sık dokuyorum. Sektör çok hızlı ilerliyor ve hızlı tüketiyor. Bu durum da beni kaygılandırıyor açıkçası" ifadelerini kullandı.