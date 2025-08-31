İrfan Can'dan Mourinho açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZ HEP ARKAMDA"

Milli futbolcu, "Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız." dedi.